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Зеленский встретится с Байденом и Харрис в Вашингтоне

20 сентября 2024 08:17
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Президент США Джо Байден проведет встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Отдельную встречу проведет вице-президент Камала Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече они обсудят конфликт на Украине и помощь США. Также Байден и Харрис вновь подтвердят приверженность поддержке Киева.

По мнению России, поставка оружия в Украину втягивает в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в страну являются законной целью для России. По его мнению, США и НАТО вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и подготовкой персонала.

# Камала Харрис # Международная политика # Джо Байден # Владимир Зеленский

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