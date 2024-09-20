Зеленский встретится с Байденом и Харрис в Вашингтоне

Президент США Джо Байден проведет встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Отдельную встречу проведет вице-президент Камала Харрис. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече они обсудят конфликт на Украине и помощь США. Также Байден и Харрис вновь подтвердят приверженность поддержке Киева.

По мнению России, поставка оружия в Украину втягивает в конфликт страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в страну являются законной целью для России. По его мнению, США и НАТО вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и подготовкой персонала.