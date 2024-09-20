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77 человек погибли во время нападения боевиков на школу жандармерии в Мали

20 сентября 2024 07:33
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77 человек погибли, еще сотни получили ранения в результате атаки боевиков на школу жандармов в Мали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

77 человек погибли во время нападения боевиков на школу жандармерии в Мали-2

Группа террористов попыталась проникнуть в учреждение. Сначала прогремели взрывы, завязалась перестрелка. Как сообщают местные СМИ, вооруженные силы отразили нападение и уже контролируют ситуацию. Ответственность за инцидент взяла на себя одна из исламистских организаций, связанных с международным терроризмом.

# Терроризм

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