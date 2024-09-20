2 человека пропали без вести на севере Италии после наводнения

Двое пропавших без вести на севере Италии в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Ранее спасательные службы эвакуировали около тысячи человек из опасной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас закрываются участки магистралей и железнодорожные переезды для предотвращения аварий и жертв. Всего неделю назад похожая ситуация была на юге страны, там затопило несколько населенных пунктов, были перекрыты автострады, а два человека до сих пор числятся пропавшими после оползня.