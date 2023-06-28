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Зеленский внес предложение о переносе празднования Рождества в Украине на 25 декабря

28 июня 2023 11:11
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Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому предлагается перенести в Украине празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, пишет РИА Новости. 

В пояснительной записке к документу перечислены предложенные переносы по датам. Так, 25 декабря определено днем празднования Рождества Христова, 15 июля значится День украинской государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины. 

Сообщается, что обоснованием для переноса Рождества Христова является «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества 7 января». 

# общество # Владимир Зеленский

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