Зеленский внес предложение о переносе празднования Рождества в Украине на 25 декабря

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому предлагается перенести в Украине празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к документу перечислены предложенные переносы по датам. Так, 25 декабря определено днем празднования Рождества Христова, 15 июля значится День украинской государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины.

Сообщается, что обоснованием для переноса Рождества Христова является «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества 7 января».