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Британские власти не могут сдержать продовольственную инфляцию

28 июня 2023 09:31
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Новости Великобритании. Провалом закончилась попытка британских властей победить продовольственную инфляцию, которая превысила 14 % и вызвала рекордное за 60 лет падение уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские власти не могут сдержать продовольственную инфляцию-1

Правительство обвинило во всех бедах владельцев супермаркетов, которые спекулируют на кризисе, и пообещало убедить их снизить цены на продовольствие. Но прошедшие накануне переговоры не дали результатов. Представители торговых сетей заявили, что им приходится справляться с растущими затратами на выплату зарплат, счетов за электроэнергию, товары и логистику. При этом они и так делают все возможное, чтобы не повышать цены на продукты. И в свою очередь обвинили в сложившейся ситуации власти Королевства.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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