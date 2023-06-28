Британские власти не могут сдержать продовольственную инфляцию

Правительство обвинило во всех бедах владельцев супермаркетов, которые спекулируют на кризисе, и пообещало убедить их снизить цены на продовольствие. Но прошедшие накануне переговоры не дали результатов. Представители торговых сетей заявили, что им приходится справляться с растущими затратами на выплату зарплат, счетов за электроэнергию, товары и логистику. При этом они и так делают все возможное, чтобы не повышать цены на продукты. И в свою очередь обвинили в сложившейся ситуации власти Королевства.