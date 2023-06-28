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4 человека погибли при сходе оползней в Китае

28 июня 2023 09:28
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Новости Китая. Четыре человека погибли, трое пропали без вести при сходе оползней в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли при сходе оползней в Китае-1

Под слоем камней и грязи оказались два населенных пункта. В зоне бедствия развернута масштабная поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 500 человек. В помощь направлены полицейские и армейские подразделения, оснащенные дронами и другим специальным оборудованием. В безопасные места перевезены около тысячи местных жителей. В районах схода оползней сейчас работают аварийные бригады, которые расчищают дороги и восстанавливают разрушенные коммуникации.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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