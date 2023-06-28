4 человека погибли при сходе оползней в Китае

Новости Китая. Четыре человека погибли, трое пропали без вести при сходе оползней в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под слоем камней и грязи оказались два населенных пункта. В зоне бедствия развернута масштабная поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 500 человек. В помощь направлены полицейские и армейские подразделения, оснащенные дронами и другим специальным оборудованием. В безопасные места перевезены около тысячи местных жителей. В районах схода оползней сейчас работают аварийные бригады, которые расчищают дороги и восстанавливают разрушенные коммуникации.