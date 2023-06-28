Сотни людей перекрыли улицу возле дома министра юстиции Израиля

Новости Израиля. Столкновениями с полицией закончилась очередная акция против судебной реформы в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей перекрыли улицу возле дома министра юстиции и завесили соседние здания баннерами с обвинениями в адрес премьера Нетаньяху. Чтобы навести порядок, пришлось вмешаться полиции. Сообщается о шестерых задержанных. Протесты против судебной реформы не утихают в Израиле с начала года. Тогда парламент принял скандальный законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда и позволяющий властям блокировать принятые им решения, которые сочтет неправомерными.