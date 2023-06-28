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Сотни людей перекрыли улицу возле дома министра юстиции Израиля

28 июня 2023 09:21
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Новости Израиля. Столкновениями с полицией закончилась очередная акция против судебной реформы в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей перекрыли улицу возле дома министра юстиции Израиля-1

Сотни людей перекрыли улицу возле дома министра юстиции и завесили соседние здания баннерами с обвинениями в адрес премьера Нетаньяху. Чтобы навести порядок, пришлось вмешаться полиции. Сообщается о шестерых задержанных. Протесты против судебной реформы не утихают в Израиле с начала года. Тогда парламент принял скандальный законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда и позволяющий властям блокировать принятые им решения, которые сочтет неправомерными.

# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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