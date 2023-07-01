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Зеленский уволил четырёх руководителей районов Киева на фоне скандала из-за бомбоубежищ

01 июля 2023 10:12
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева, пишет РИА Новости.

Решение было принято после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку, а в стране началась ревизия всех защитных сооружений. Привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание бомбоубежищ и ужесточение ответственности также были предусмотрены решением Совета нацбезопасности и обороны Украины. 

В результате проверки бомбоубежищ могут быть приняты дополнительные кадровые решения.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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