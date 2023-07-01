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В Белгородской области снизилось количество ударов ВСУ

01 июля 2023 09:37
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За последние 24 часа украинские военные обстреляли Белгородскую область 23 раза, что почти вчетверо меньше, чем в предыдущий день, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Государственный руководитель разместил данные об обстрелах со стороны Украины 30 июня. Всего было выпущено 23 снаряда, обстрелы зафиксированы в трех муниципалитетах вблизи границы, однако разрушений или пострадавших не было. Ранее было обстреляно пять районов, в ходе чего было выпущено около 80 снарядов. 

С начала апреля 2022 года на всей территории Белгородской области установлен высокий уровень террористической опасности (желтый уровень). Это связано с обострением ситуации на границе Украины и России, а также повышенной активностью украинских военных в районах приграничья. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

# Международная политика

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