Соединения группировки «Днепр» неожиданно атаковали и уничтожили украинские силы, скрывавшиеся под Антоновским мостом, пишет РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Группа спецподразделений подошла сзади, используя лодки, и окончательно очистила территорию на левом берегу. Опорный пункт и гостиница, где находились украинские боевики, были захвачены.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил гордость за храбрость и решительность своих войск, отметив, что противник был ошеломлен и разгромлен. Российские военные в последние дни сражались с украинскими наемниками на острове недалеко от Антоновского моста, не давая им проникнуть на левый берег Днепра.