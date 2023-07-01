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Сальдо: ВС России зачистили ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста

01 июля 2023 09:45
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Соединения группировки «Днепр» неожиданно атаковали и уничтожили украинские силы, скрывавшиеся под Антоновским мостом, пишет РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. 

Группа спецподразделений подошла сзади, используя лодки, и окончательно очистила территорию на левом берегу. Опорный пункт и гостиница, где находились украинские боевики, были захвачены. 

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил гордость за храбрость и решительность своих войск, отметив, что противник был ошеломлен и разгромлен. Российские военные в последние дни сражались с украинскими наемниками на острове недалеко от Антоновского моста, не давая им проникнуть на левый берег Днепра. 

# Международная политика

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