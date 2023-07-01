Бывший советник Пентагона Макгрегор предрёк скорый конец для Байдена

Президент США Джо Байден не сможет продержаться на своем посту до конца 2023 года. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, пишет ТАСС.

Он описал Байдена как слабого лидера, который полностью зависит от подготовленных для него текстов и находится на пределе своих сил. Макгрегор также выразил сомнения в способности вице-президента Камалы Харрис занять место Байдена. По его словам, она не проявляет осознанности и компетентности в своей работе. Таким образом, возникает политический вакуум. Республиканская член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин также выразила недовольство администрацией Байдена и планирует представить положения импичмента президенту. Она считает, что Байден не способен исполнять свои обязанности и представляет угрозу национальной безопасности.