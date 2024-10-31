Зеленский упрекнул Варшаву за отказ передать Киеву обещанные МиГ-29

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье выступил с критикой Польши за то, что она отказалась передавать Украине самолеты МиГ-29. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Польша не смогла предоставить самолеты из-за нехватки собственных.