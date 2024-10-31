Зеленский упрекнул Варшаву за отказ передать Киеву обещанные МиГ-29

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье выступил с критикой Польши за то, что она отказалась передавать Украине самолеты МиГ-29. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что Польша не смогла предоставить самолеты из-за нехватки собственных.
Ранее Польский лидер Анджей Дуда сказал, что Варшава не может передать Украине истребители без гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО и до поступления более современной авиатехники.
Москва предупреждает, что поставки вооружений в Украину ведут к затягиванию конфликта. При этом Лавров отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая персонал.