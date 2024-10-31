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Зеленский: ЕС ищет способ вернуть в Украину неработающих беженцев

31 октября 2024 13:27
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В европейских странах намерены лишить часть беженцев из Украины социальной выплаты, предоставив только тем, кто работает. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Владимира Зеленского, власти ЕС пытаются вернуть безработных украинцев на родину.

В сентября The Guardian написала, что при получении помощи украинцам приходится преодолевать препятствия бюрократического характера.

В Венгрии им перестали предоставлять жилье, а в Великобритании несколько тысяч семей рискуют остаться без дома. 
Польша предлагает остановить выплаты украинцам призывного возраста.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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