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Зеленский созвал экстренное заседание СНБО в связи с прорывом Каховской ГЭС

06 июня 2023 09:50
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) в связи с произошедшим взрывом на Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за удара ВСУ по Каховской ГЭС началось затопление, власти вынуждены проводить эвакуацию жителей

В течение пяти часов уровень воды после разрушения ГЭС может достигнуть критической отметки. Жителям правобережья Днепра настоятельно рекомендуют эвакуироваться, а населению прибрежных районов собирать документы и дожидаться автобусов для перемещения в безопасные районы. В результате прорыва ГЭС будет затоплено около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, вода в городе успела подняться на 2,5-4 метра.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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