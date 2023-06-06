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Из-за удара ВСУ по Каховской ГЭС началось затопление, власти вынуждены проводить эвакуацию жителей

06 июня 2023 08:13
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В результате повреждения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции власти города проводят эвакуацию жителей из затопленных районов. Об этом сообщил глава городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Предположительно, удар был нанесен из РСЗО «Ольха» и уничтожил верхнюю часть гидроэлектростанции. Хотя плотина не пострадала, однако задвижки на ней были разрушены, вода бесконтрольно сбрасывается.

Починить ГЭС не представляется возможным, поэтому она должна быть полностью воссоздана. В настоящее время уровень воды в Новой Каховке достиг десяти метров, в Днепрянах – восьми метров, а в Корсунке – 5,3 метра. 

Ожидается, что этот показатель будет сохраняться около 72 часов. Глава администрации Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что от паводка могут быть затронуты поймы 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек. Восемь населенных пунктов на территории контролируемой Киевом Херсонской области уже затоплены.

# ЧП

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