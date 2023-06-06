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В Индонезии с острова Бали депортируют всё больше туристов

06 июня 2023 09:35
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Число случаев депортации иностранцев, в том числе россиян, с территории острова Бали выросло из-за активности местного населения, которое направляет жалобы властям. Об этом сообщает директор исполнительного агентства администрации острова Флорес Шана Фатина, пишет РИА Новости.

Она обратилась к отдыхающим с просьбой быть уважительнее и осознавать, что не все уголки Индонезии предназначаются для отдыха. Отношение Министерства туризма страны к заявлениям губернатора острова Бали Вайана Костера, который предлагал вводить для граждан России и Украины оформление виз по прибытии, неоднозначное. 

После пандемии COVID-19 туризм в Индонезии стал неустойчивым. Стране еще предстоит восстанавливаться. Российские туристы также играют немаловажную роль в выполнении задачи по приему 7,4 млн туристов в год. Агентство работает над тем, чтобы создать основные правила и сделать их более доступными для россиян. Губернатор Бали опубликовал список запретов для иностранных туристов: лазание по священным деревьям, пользование пластиковыми пакетами, а также проведение фотосъемки в священных местах в нескромной одежде. 

С января по май 2023 года с Бали были высланы 132 иностранных туриста.

# Международная политика

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