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Власти Польши получат репарации от Германии за Вторую мировую войну в случае их победы на выборах

06 июня 2023 09:15
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Если после выборов в Польше у власти останется партия «Закон и справедливость», Германия будет обязана возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, передает ТАСС.

Он отметил, что доволен итогами социологического исследования, по результатам которого 54% поляков разделяют позицию о необходимости репараций с Германии. Польская сторона предъявила отчет о понесенных республикой в ходе войны ущербе и назвала сумму в 6,2 трлн злотых. Немецкое правительство отметило, что не видит причин для выплат, поскольку Польша уже отказывалась от репараций в 1953 году. 

Очередные парламентские выборы в Польше запланированы на осень этого года.

# Международная политика

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