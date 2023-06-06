Власти Польши получат репарации от Германии за Вторую мировую войну в случае их победы на выборах

Если после выборов в Польше у власти останется партия «Закон и справедливость», Германия будет обязана возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик, передает ТАСС.

Он отметил, что доволен итогами социологического исследования, по результатам которого 54% поляков разделяют позицию о необходимости репараций с Германии. Польская сторона предъявила отчет о понесенных республикой в ходе войны ущербе и назвала сумму в 6,2 трлн злотых. Немецкое правительство отметило, что не видит причин для выплат, поскольку Польша уже отказывалась от репараций в 1953 году.

Очередные парламентские выборы в Польше запланированы на осень этого года.