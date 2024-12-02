Зеленский сообщил, что ВСУ не смогут вернуть потерянные территории

В своем интервью японскому агентству Kyodo лидер Украины Владимир Зеленский посетовал на нехватку сил в рядах украинской армии и потребовал увеличения помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что у украинской армии нет достаточных сил для возврата Крыма и других территорий, и нужно искать дипломатическое решение.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина только тогда сможет думать о дипломатическом решении, когда станет достаточно сильна, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что помощи Запада недостаточно, и требует ее увеличения, а также подчеркнул значение НАТО для обеспечения безопасности Украины.

В конце ноября глава МИД Украины Андрей Сибига попросил НАТО пригласить Украину вступить в альянс на встрече министров иностранных дел стран блока 3-4 декабря 2024 года.