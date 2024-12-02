Над регионами РФ за ночь уничтожены 15 украинских БПЛА

Системы ПВО России за ночь сбили 15 беспилотников над российской территорией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Восемь дронов были сбиты над Курской областью, еще четыре – над Брянской, два – над Крымом и один – над Белгородской областью. О жертвах и разрушениях власти не сообщили. ВСУ пытаются атаковать цели в пограничных и центральных регионах России на ежедневной основе, но большая часть беспилотников при этом уничтожается.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.