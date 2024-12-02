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Над регионами РФ за ночь уничтожены 15 украинских БПЛА

02 декабря 2024 08:06
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Системы ПВО России за ночь сбили 15 беспилотников над российской территорией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Восемь дронов были сбиты над Курской областью, еще четыре – над Брянской, два – над Крымом и один – над Белгородской областью. О жертвах и разрушениях власти не сообщили. ВСУ пытаются атаковать цели в пограничных и центральных регионах России на ежедневной основе, но большая часть беспилотников при этом уничтожается.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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