«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 13-го тура АПЛ. Голами в составе победителей отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах (с пенальти). Об этом пишет РИА Новости.

Впервые с 2008 года «Манчестер Сити» уступил четыре матча подряд, что также стало антирекордом для тренера Хосепа Гвардиолы. В турнирной таблице «Ливерпуль» лидирует с 34 очками, «Манчестер Сити» на пятой позиции с 23 очками. В ближайшем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», а «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест».