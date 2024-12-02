Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за 2,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу Шольц обсудил с Зеленским военное и гуманитарное положение в Украине и пообещал дальнейшую военную помощь со стороны Берлина. По мнению России, поставка оружия в Украину мешает урегулированию и вовлекает НАТО в конфликт.

Министр иностранный дел России Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия в Украину будет законным объектом поражения для России и что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.