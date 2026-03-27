Глава Украины Владимир Зеленский рискует потерять контроль над украинской вертикалью власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

В Издании указывается, что в парламенте он частично утратил влияние даже на собственную фракцию, а стабильность системы во многом зависит от нынешнего правительства, сформированного при участии экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Отмечается, что бойкот законопроектов депутатами может привести к смене Кабинета министров, что рискует снизить влияние президента.

Ранее он предупредил парламентариев о возможности отправки на фронт за невыполнение обязанностей.

При этом президентские выборы в Украине не состоялись из-за военного положения, а лидер России Владимир Путин выразил сомнения в легитимности украинского правительства.

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