Зеленский резко высказался в адрес канцлера Германии Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценка Киева помощи от Берлина будет осуществляться не по словам, а по реальным шагам, пишет РИА Новости.

Зеленскому в ходе пресс-конференции один из журналистов издания Der Spiegel задал вопрос касательно того, верит ли украинский лидер тем заявлениям о помощи Украине, которые даются, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На этот вопрос Владимир Зеленский ответил, что помощь от Германии Украине будет оценена не по словам поддержки, а по «шагам людей».