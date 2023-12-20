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Зеленский резко высказался в адрес канцлера Германии Шольца

20 декабря 2023 11:36
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценка Киева помощи от Берлина будет осуществляться не по словам, а по реальным шагам, пишет РИА Новости.

Зеленскому в ходе пресс-конференции один из журналистов издания Der Spiegel задал вопрос касательно того, верит ли украинский лидер тем заявлениям о помощи Украине, которые даются, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На этот вопрос Владимир Зеленский ответил, что помощь от Германии Украине будет оценена не по словам поддержки, а по «шагам людей».

# Международная политика # Владимир Зеленский

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