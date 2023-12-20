Французские парламентарии сильно осложнили жизнь мигрантов

Французские парламентарии, сами не желая того, спровоцировали серьезный правительственный кризис. Они приняли спорный законопроект, сильно осложняющий жизнь мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им сократят размеры пособий, ужесточат условия получения гражданства и облегчат их высылку. Этот закон вызвал восторг у крайне правой партии, возглавляемой Марин Ле Пен, и возмущение у многих членов правительства. В знак протеста уже подал в отставку министр здравоохранения, а правящая центристская партия Эммануэля Макрона обвинила президента в нарушении обещаний сделать Францию открытой для иностранных рабочих.