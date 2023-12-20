Большинство американцев недовольно положением всех дел в Штатах

За время правления нынешнего президента Джо Байдена количество таких пессимистов выросло на 9 %. А 68 % респондентов заявили, что недовольны положением всех дел в США. 64 % признались, что их финансовое положение оставляет желать лучшего. Появилась в стране и новая категория граждан – те, кто уверен, что политика администрации Белого дома нанесла им личный вред. Об этом заявила почти половина участников опроса.