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Большинство американцев недовольно положением всех дел в Штатах

20 декабря 2023 11:10
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Почти 80 % американцев считают нынешнее состояние экономики ужасным. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупным телеканалом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев недовольно положением всех дел в Штатах-1

За время правления нынешнего президента Джо Байдена количество таких пессимистов выросло на 9 %. А 68 % респондентов заявили, что недовольны положением всех дел в США. 64 % признались, что их финансовое положение оставляет желать лучшего. Появилась в стране и новая категория граждан – те, кто уверен, что политика администрации Белого дома нанесла им личный вред. Об этом заявила почти половина участников опроса.

# Международная политика # Новости США

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