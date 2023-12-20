Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю

Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия. Взамен – требование освободить 40 заложников. Это люди старше 60, а также те, кому срочно необходима медицинская помощь. Ответа от руководства движения пока не последовало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Газе продолжают погибать мирные жители. Только за последние сутки убиты более 100 человек. Остановить конфликт бессильна даже ООН. Заседание Совета Безопасности организации по проекту резолюции о палестино-израильской войне, которое должно было пройти накануне, опять не состоялось. Его в очередной раз отложили, чтобы дать больше времени дипломатам на переговоры по ее содержанию.