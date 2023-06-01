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Зеленский разочарован перспективами Украины вступления в НАТО

01 июня 2023 12:20
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Президент Украины Владимир Зеленский разочарован перспективами вступления страны в НАТО. Он отметил, что надежды на членство в Альянсе становятся «все более и более» далекими, сообщает РИА Новости.

Данное заявление он озвучил в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает получения четкого приглашения на июльском саммите НАТО в Вильнюсе и требует гарантий безопасности в процессе обретения членства. 

В начале мая Зеленский уже призывал НАТО дать четкий сигнал о возможности вступления Украины после окончания конфликта.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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