Так, в Бразилии, которая является членом БРИКС, люди считают, что отказаться от доллара нужно как можно скорее. Страна уже пострадала от политики США. Когда для борьбы с инфляцией Вашингтон прибег к агрессивному повышению ставок, это спровоцировало финансовые риски в других государствах. В конце апреля Аргентина, одна из крупнейших экономик Латинской Америки, объявила о начале оплаты импорта из Китая в юанях, а не в долларах. Народ такое решение поддержал. Жители Кубы также требуют ускорения процесса дедолларизации, который, по их мнению, создаст больше возможностей для развития экономики и повышения уровня жизни. Они согласны с тем, что гегемония доллара подпитывала экономическую и финансовую блокаду и торговое эмбарго, введенные США против Кубы на протяжении более 60 лет.