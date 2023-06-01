Экс-глава генштаба Британии Даннат: власти напуганы словами Медведева о законных целях РФ

Экс-глава генштаба Великобритании Ричард Даннат выразил озабоченность по поводу заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что любой британский чиновник может стать мишенью, поскольку страна фактически находится в состоянии войны с Россией, пишет РИА Новости.

Даннат не желает, чтобы украинская сторона применяла крылатые ракеты Storm Shadow британского производства для ударов по территории России.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право применять силу за своими границами. В ответ Дмитрий Медведев заявил, что любой британский чиновник может считаться законной целью, поскольку Великобритания де-факто ведет войну против РФ.

Экс-глава генштаба Великобритании Даннат выразил обеспокоенность, но не считает, что есть повод для особого волнения. Он сказал, что дело украинцев использовать ли собственное вооружение для нападения на Россию, но не следует применять западное оружие для этого. Он также подчеркнул, что не хотел бы видеть на российской территории британские ракеты.

Британия передала Украине ракеты Storm Shadow 11 мая с оговоркой, что они будут применяться только на территориях, которые Киев считает своими, а не на «материковой» России. С тех пор Украина несколько раз атаковала Луганск этими ракетами.