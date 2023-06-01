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​NYT: в США обеспокоены из-за угрозы со стороны Северного флота РФ

01 июня 2023 11:46
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В Штатах крайне обеспокоены из-за возможной угрозы со стороны российского флота. Об этом сообщает обозреватель New York Times Стивен Эрлангер, пишет РИА Новости. 

Модернизированный Северный флот Российской Федерации способен пройти через проливы между Гренландией, Инсландией и Великобританией, пишет издание. Этот шаг известен в НАТО как «красный правый хук». В таком случае Россия может перерезать морские пути и подводные кабели и создать угрозу американскому восточному побережью крылатыми ракетами. 

Эрлангер говорит о слабых местах Североатлантического альянса на севере. Они уязвимы, а РФ является серьезной арктической державой со сверхсовременным оружием и военно-морскими базами на этой территории. Автор подчеркивает, что сдерживание Российской Федерации в Арктике для НАТО теперь переходит в ранг наиболее важных задач. 

В России ранее заявляли, что РФ рассматривает Арктику как территорию диалога и конструктивного сотрудничества, а не как место геополитических интриг. 
 

# Международная политика

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