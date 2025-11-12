Действия Владимира Зеленского могут втянуть НАТО в украинский конфликт, пишет РИА Новости со ссылкой на члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Заявление политика последовало после появления информации о попытках Киева и Лондона организовать угон российского истребителя МиГ-31.

Мема подчеркивает, что со стороны Киева идет не только отказ от дипломатии с Москвой, но также предпринимаются попытки втянуть блок в войну.

ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31

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