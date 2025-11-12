ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31

Киев и Лондон планировали угон истребителя МиГ-31 ВВС РФ, пишет РИА Новости.

Представители ФСБ сообщают, что благодаря принятым мерам план разведывательных служб Украины и Британии «по организации масштабной провокации» сорван.

Сообщается, что план сотрудников ГУР Минобороны Украины заключался в вербовке российских летчиков. Военнослужащим обещали в качестве награды 3 млн долларов. В том числе украинская сторона одному из летчиков давала гарантию получения гражданства западной страны. При этом штурману было предложено ликвидировать или усыпить летчика в ходе угона самолета.

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