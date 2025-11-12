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Численность армии Польши достигла 215 тысяч солдат

12 ноября 2025 11:35
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Польша продолжает беспрецедентную милитаризацию. Вице-премьер страны объявил, что численность войска достигла рекордной с 2022 года отметки в 215 тысяч солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Численность армии Польши достигла 215 тысяч солдат-2

На этом Варшава не намерена останавливаться. Стратегическая цель – увеличить армию до 400 тысяч человек. Для решения задачи Министерство обороны запускает масштабную программу военной подготовки. В планах – обучить владению оружием и первой медпомощи десятки тысяч граждан к следующему году. Согласно опросам, сами поляки неоднозначно относятся к участию в защите страны, особенно, когда конкретная угроза отсутствует.

# Польша

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