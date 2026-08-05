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Открытый турнир по рукопашному бою с полосой препятствий стартовал в Минске

05 августа 2026 06:19
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В столице начался открытый турнир по рукопашному бою с преодолением полосы препятствий среди отрядов милиции особого назначения. На базе ОМОНа собрались команды всех областных подразделений, ГУВД Минска, сборные СБП и Академии МВД, а также отряды специального назначения внутренних войск «Рысь» и «Беркут». На плацу прошла торжественная церемония открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый турнир по рукопашному бою с полосой препятствий стартовал в Минске-2

После жеребьевки участники провели комплексные тренировки на полосе препятствий. Турнир проверяет боевую и физическую готовность бойцов к работе в экстремальных условиях, укрепляет спортивные связи между подразделениями и позволяет обмениваться опытом, вырабатывать новые методики подготовки. Сегодня, 5 августа, стартует основной этап соревнований. Итоги подведут в четверг – будут названы победители и лучшие бойцы турнира.

# Спортивные соревнования

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