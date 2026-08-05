Открытый турнир по рукопашному бою с полосой препятствий стартовал в Минске

В столице начался открытый турнир по рукопашному бою с преодолением полосы препятствий среди отрядов милиции особого назначения. На базе ОМОНа собрались команды всех областных подразделений, ГУВД Минска, сборные СБП и Академии МВД, а также отряды специального назначения внутренних войск «Рысь» и «Беркут». На плацу прошла торжественная церемония открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.