Трамп вдохновился парадом Победы в Москве и решил ввести свои праздники в США

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых праздников, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, Вашингтону следует последовать примеру России и начать праздновать день Победы во Второй мировой войне.

«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – подчеркнул американский лидер.

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