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Зеленский призвал граничащие с РФ страны вступить в ЕС и НАТО

01 июня 2023 12:48
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Украинский лидер Владимир Зеленский призывает все государства, которые граничат с Российской Федерацией, присоединиться к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Такую информацию приводит РИА Новости. 

Такое заявление президент Украины сделал в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове. Зеленский сообщил, что недавно журналист из КНР спросил его, почему НАТО? Ответ прост: когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны, продолжил украинский лидер. По его словам, нужен мир, поэтому все страны Европы, которые граничат с РФ и не желают быть атакованными, должны вступить в Евросоюз и НАТО. 

Ранее, выступая на этом же саммите, Зеленский заявил, что разочарован перспективами присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что надежды на вступление страны в Альянс становятся все более отдаленными. По словам украинского президента, страна ждет четкого приглашения на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.  

# Международная политика # Владимир Зеленский

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