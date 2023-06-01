Зеленский призвал граничащие с РФ страны вступить в ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский призывает все государства, которые граничат с Российской Федерацией, присоединиться к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу. Такую информацию приводит РИА Новости.

Такое заявление президент Украины сделал в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове. Зеленский сообщил, что недавно журналист из КНР спросил его, почему НАТО? Ответ прост: когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны, продолжил украинский лидер. По его словам, нужен мир, поэтому все страны Европы, которые граничат с РФ и не желают быть атакованными, должны вступить в Евросоюз и НАТО.

Ранее, выступая на этом же саммите, Зеленский заявил, что разочарован перспективами присоединения Украины к НАТО. Он отметил, что надежды на вступление страны в Альянс становятся все более отдаленными. По словам украинского президента, страна ждет четкого приглашения на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.