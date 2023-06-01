Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия победит, потому что она защищает свою территорию и свои аутентичные ценности, пишет РИА Новости.

Российский президент сказал об этом во время сеанса видеосвязи с многодетными семьями. Во время общения один из участников выразил уверенность в успехе спецоперации. Путин поддержал его слова, заявив, что нет никаких в этом сомнений, поскольку страна предана защите своих земель, народа и ценностей.

Путин добавил, что тут нечего и обсуждать, так как уверенность в успехе не подлежит сомнению.