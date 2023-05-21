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Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артёмовск

21 мая 2023 07:57
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Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что украинская армия утратила контроль над городом Артемовск. Об этом он заявил на саммите G7 в Хиросиме, пишет РИА Новости. Отвечая на вопрос о подконтрольности Артемовска, президент Украины сказал, что город на данный момент остается только в «наших» сердцах.

Минобороны РФ в ночь на 21 мая сообщило, что в результате наступательных операций ЧВК «Вагнер» при содействии артиллерии и авиации Южной группы российских войск был освобожден город Артемовск.

Президент Владимир Путин поздравил всех военнослужащих, участвовавших в освобождении города.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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