Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артёмовск

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что украинская армия утратила контроль над городом Артемовск. Об этом он заявил на саммите G7 в Хиросиме, пишет РИА Новости. Отвечая на вопрос о подконтрольности Артемовска, президент Украины сказал, что город на данный момент остается только в «наших» сердцах.

Минобороны РФ в ночь на 21 мая сообщило, что в результате наступательных операций ЧВК «Вагнер» при содействии артиллерии и авиации Южной группы российских войск был освобожден город Артемовск.

Президент Владимир Путин поздравил всех военнослужащих, участвовавших в освобождении города.