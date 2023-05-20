11 млн британцев не в состоянии оплатить коммунальные счета

По данным ведомства, если год назад подобную проблему испытывали около восьми миллионов человек, то в 2023-м это количество увеличилось до 11 миллионов. Более 5,5 миллиона жителей королевства задолжали банкам и коммунальщикам. А 7,5 миллиона семей оказались в топливной бедности. Их доходы сильно сократились из-за растущих цен на предметы первой необходимости. Но подорожание жизни ударило не только по кошельку, но и здоровью британцев. Они буквально сходят с ума от нищеты. 54 % людей признались, что испытывают из-за этого серьезные психические проблемы.