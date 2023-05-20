Лесные пожары в Канаде приблизились к нефтяным месторождениям – добычу сильно сократили

Новости Канады. Сильные лесные пожары, которые полыхают на западе Канады, могут оставить бюджет без сотни миллионов, если не миллиардов долларов. И это не траты на борьбу с пламенем и компенсации за сгоревшее жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла удар по одной из стратегических отраслей – нефтегазовой. Огонь вплотную приблизился к месторождениям, где добывается около трех миллионов баррелей нефти в сутки. Пожары заставили компании сократить этот уровень всего до 270 тысяч баррелей, каждый час сжигая их громадные прибыли. Кроме этого, вынужден был закрыться крупнейший в Канаде завод по переработке газа. Там заявили, что безопасность работников дороже денег.