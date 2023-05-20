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Лесные пожары в Канаде приблизились к нефтяным месторождениям – добычу сильно сократили

20 мая 2023 20:12
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Новости Канады. Сильные лесные пожары, которые полыхают на западе Канады, могут оставить бюджет без сотни миллионов, если не миллиардов долларов. И это не траты на борьбу с пламенем и компенсации за сгоревшее жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лесные пожары в Канаде приблизились к нефтяным месторождениям – добычу сильно сократили-1

Стихия нанесла удар по одной из стратегических отраслей – нефтегазовой. Огонь вплотную приблизился к месторождениям, где добывается около трех миллионов баррелей нефти в сутки. Пожары заставили компании сократить этот уровень всего до 270 тысяч баррелей, каждый час сжигая их громадные прибыли. Кроме этого, вынужден был закрыться крупнейший в Канаде завод по переработке газа. Там заявили, что безопасность работников дороже денег. 

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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