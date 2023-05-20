В польском издании Варшаве предложили отказаться от воинственного курса в отношении Беларуси

Польше стоит отказаться от воинственного курса в отношении Беларуси и перейти к примирительным жестам. Такое мнение высказал обозреватель Антоний Конюшевский в своей статье для издания Mysl Polska, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Беларусь не единственная страна, которая подвергается провокациям со стороны Варшавы.

Польша фактически ввязалась в военный конфликт в Украине и уже воюет там с Россией, абсолютно не задумываясь о последствиях. Пока и Москва, и Минск ведут себя сдержанно. И надо воспользоваться этим, советует автор, чтобы скорректировать политический курс. Стоит отметить, что по темпу наращивания вооружения Польша обгоняет практически все страны НАТО. В 2023 году на военные нужды правительство выделило около 28 миллиардов евро – это 4 % ВВП страны. Эти деньги идут на закупку танков, систем ПВО и новых видов оружия. За последние восемь лет расходы на оборону выросли на 160 %, что в два с половиной раза больше, чем выделяется на образование.