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Зеленский пригрозил РФ санкциями в первый день переговоров в Женеве

17 февраля 2026 10:17
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Зеленский пригрозил РФ санкциями в первый день переговоров в Женеве-0

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил РФ новыми санкциями в первый день работы переговоров по урегулированию конфликта, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля с участием Российской Федерации, США и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале он отметил, что давление на Москву необходимо осуществлять через санкции, а также через неизменную поддержку украинской армии и систем ПВО.

Москва не раз заявляла, что Россия уже адаптировалась к тому санкционному давлению, которое Запад усиливал на протяжении нескольких лет. При этом российские представители подчеркивают, что страны Запада не готовы признать неэффективность ограничений. Сам Запад также критикует санкции.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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