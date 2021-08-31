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Зеленский прибыл с официальным визитом в США

31 августа 2021 13:39
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Президент Украины прибыл с официальным визитом в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября Владимир Зеленский проведет переговоры с главой Белого дома, где будут обсуждаться вопросы безопасности и стратегического партнерства.

Сама встреча с Баденом в последний момент переносилась дважды в день. Это первый визит Зеленского в США, и он долго его добивался. Но американский президент вел себя сдержанно. Даже первого телефонного разговора с новым хозяином Белого дома Зеленскому пришлось ждать два месяца.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джо Байден # Елена Зеленская # Фотофакт

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