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Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали 30 тысяч человек

31 августа 2021 09:05
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Новости США. 30 тысяч человек эвакуированы из-за крупных лесных пожаров в Калифорнии. Там пламя вплотную приблизилось к нескольким городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали 30 тысяч человек-1

По мнению спасателей, огонь может уничтожить более 20 тысяч домов. В опасной зоне оказались и туристические зоны. 

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали 30 тысяч человек-4

В штате объявлено чрезвычайное положение. Для борьбы с пожарами привлекли и авиацию: на горящие леса сбрасывают воду с вертолетов.

# Пожар # Фотофакт

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