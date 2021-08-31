Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали 30 тысяч человек

Новости США. 30 тысяч человек эвакуированы из-за крупных лесных пожаров в Калифорнии. Там пламя вплотную приблизилось к нескольким городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. 30 тысяч человек эвакуированы из-за крупных лесных пожаров в Калифорнии. Там пламя вплотную приблизилось к нескольким городам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению спасателей, огонь может уничтожить более 20 тысяч домов. В опасной зоне оказались и туристические зоны.
В штате объявлено чрезвычайное положение. Для борьбы с пожарами привлекли и авиацию: на горящие леса сбрасывают воду с вертолетов.