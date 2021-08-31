Привязали людей к крышам машин, чтобы прикрыться от полиции. В Бразилии за ночь ограбили три банка

Новости Бразилии. В Бразилии вооруженные налетчики ограбили за ночь три банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступники захватили в заложники несколько прохожих, чтобы использовать их в качестве живого щита в перестрелке с полицией. Некоторых из них даже привязали к крышам машин, на которых удирали бандиты.