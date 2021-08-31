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Привязали людей к крышам машин, чтобы прикрыться от полиции. В Бразилии за ночь ограбили три банка

31 августа 2021 09:03
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Новости Бразилии. В Бразилии вооруженные налетчики ограбили за ночь три банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Привязали людей к крышам машин, чтобы прикрыться от полиции. В Бразилии за ночь ограбили три банка-1

Преступники захватили в заложники несколько прохожих, чтобы использовать их в качестве живого щита в перестрелке с полицией. Некоторых из них даже привязали к крышам машин, на которых удирали бандиты. 

Привязали людей к крышам машин, чтобы прикрыться от полиции. В Бразилии за ночь ограбили три банка-4

Пока известно о трех погибших – это два заложника и один нападавший. Полиции удалось задержать троих грабителей.

# Ограбление # Фотофакт

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