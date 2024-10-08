Зеленский пообещал опубликовать «план победы» после доработки

Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание завершить разработку и обнародовать «план победы». Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, после учета позиций партнеров и потенциала Украины стратегия будет публично представлена.

Также Зеленский ожидает от представителей вашингтонской команды доклада о военных деталях плана.

В сентябре этого года Зеленский встречался с американским лидером Джо Байденом, чтобы обсудить вопрос об использовании Западом ракет большой дальности, но Белый дом не поменял своей позиции.

Издание Politico сообщает, что Байден и его консультанты усомнились в «плане победы» Зеленского. По словам украинского лидера, во время его визита в Штаты были организованы все необходимые переговоры для укрепления Украины.