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Зеленский пообещал опубликовать «план победы» после доработки

08 октября 2024 07:24
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Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание завершить разработку и обнародовать «план победы».  Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, после учета позиций партнеров и потенциала Украины стратегия будет публично представлена.

Также Зеленский ожидает от представителей вашингтонской команды доклада о военных деталях плана.
В сентябре этого года Зеленский встречался с американским лидером Джо Байденом, чтобы обсудить вопрос об использовании Западом ракет большой дальности, но Белый дом не поменял своей позиции.

Издание Politico сообщает, что Байден и его консультанты усомнились в «плане победы» Зеленского. По словам украинского лидера, во время его визита в Штаты были организованы все необходимые переговоры для укрепления Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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