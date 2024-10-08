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Премьер-министр Словакии пообещал, что не согласится на вступление Украины в НАТО

08 октября 2024 07:15
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Премьер-министр Словакии объявил о планах посетить Москву. Роберт Фицо также пообещал, что не согласится на вступление Украины в НАТО, пока он будет возглавлять кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Словакии пообещал, что не согласится на вступление Украины в НАТО-2

Ранее политик высказывался за восстановление отношений с Россией после окончания конфликта. Также СМИ сообщали, что правительство Фицо подает жалобы на своих предшественников в связи с передачей истребителей Украине, утверждая, что сделка была осуществлена незаконно.

# Международная политика

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