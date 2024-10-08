Премьер-министр Словакии пообещал, что не согласится на вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии объявил о планах посетить Москву. Роберт Фицо также пообещал, что не согласится на вступление Украины в НАТО, пока он будет возглавлять кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр Словакии объявил о планах посетить Москву. Роберт Фицо также пообещал, что не согласится на вступление Украины в НАТО, пока он будет возглавлять кабинет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее политик высказывался за восстановление отношений с Россией после окончания конфликта. Также СМИ сообщали, что правительство Фицо подает жалобы на своих предшественников в связи с передачей истребителей Украине, утверждая, что сделка была осуществлена незаконно.