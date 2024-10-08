Мощный взрыв прогремел в аэропорту Пакистана

Мощный взрыв прогремел в районе международного аэропорта в пакистанском городе Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный взрыв прогремел в районе международного аэропорта в пакистанском городе Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли два человека, 10 получили ранения. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, из-за чего загорелись четыре автомобиля. Власти считают, что целью атаки были иностранцы в одной из машин. Начато расследование инцидента.