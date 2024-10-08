Мощный взрыв прогремел в аэропорту Пакистана

Безработица вырастет во всех федеральных землях Германии – эксперты

Согласно их словам, в 2025 году количество нетрудоустроенных критически увеличится во всех сферах, побив нынешние рекорды. Отметим, в 2024 году средний уровень безработицы в ФРГ превысил самые высокие показатели за 10 лет.