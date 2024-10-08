Прямой эфир

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Пакистана

08 октября 2024 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный взрыв прогремел в районе международного аэропорта в пакистанском городе Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел в аэропорту Пакистана-2

Погибли два человека, 10 получили ранения. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, из-за чего загорелись четыре автомобиля. Власти считают, что целью атаки были иностранцы в одной из машин. Начато расследование инцидента.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Дело о злоупотреблениях Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин рассмотрит суд
08 октября 2024 06:38

Дело о злоупотреблениях Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин рассмотрит суд

Во Флориде ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана
08 октября 2024 06:37

Во Флориде ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана

Безработица вырастет во всех федеральных землях Германии – эксперты
07 октября 2024 19:45

Безработица вырастет во всех федеральных землях Германии – эксперты