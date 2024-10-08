Дело о злоупотреблениях Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин рассмотрит суд

Суд ЕС рассмотрит дело о злоупотреблениях главы Еврокомиссии при закупке американской вакцины против коронавируса. Заседание состоится в середине ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три года назад Урсула фон дер Ляйен заключила контракт на приобретение препарата, испытания которого еще не были закончены. Речь идет о почти 2 миллиардах доз вакцины стоимостью 35 миллиардов евро. Кроме того, установлено, что перед сделкой гендиректор фармкомпании обменивался СМС-сообщениями с фон дер Ляйен, которая не согласовала свое решение со странами ЕС.