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Дело о злоупотреблениях Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин рассмотрит суд

08 октября 2024 06:38
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Суд ЕС рассмотрит дело о злоупотреблениях главы Еврокомиссии при закупке американской вакцины против коронавируса. Заседание состоится в середине ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело о злоупотреблениях Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин рассмотрит суд-2

Три года назад Урсула фон дер Ляйен заключила контракт на приобретение препарата, испытания которого еще не были закончены. Речь идет о почти 2 миллиардах доз вакцины стоимостью 35 миллиардов евро. Кроме того, установлено, что перед сделкой гендиректор фармкомпании обменивался СМС-сообщениями с фон дер Ляйен, которая не согласовала свое решение со странами ЕС.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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