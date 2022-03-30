В мире не появились новые штаммы коронавируса, но российский микробиолог Гинцбург призвал к ревакцинации

В мире нет новых вариантов коронавируса, которые могли бы вызвать тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако успокаиваться в связи с пандемией, по ее словам, пока рано. В России 98 % всех заболевших коронавирусом являются носителями омикрон-штамма. Тяжелой ситуация остается и в других странах мира.