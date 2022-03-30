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В мире не появились новые штаммы коронавируса, но российский микробиолог Гинцбург призвал к ревакцинации

30 марта 2022 06:52
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В мире нет новых вариантов коронавируса, которые могли бы вызвать тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире не появились новые штаммы коронавируса, но российский микробиолог Гинцбург призвал к ревакцинации-1

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако успокаиваться в связи с пандемией, по ее словам, пока рано. В России 98 % всех заболевших коронавирусом являются носителями омикрон-штамма. Тяжелой ситуация остается и в других странах мира.

В мире не появились новые штаммы коронавируса, но российский микробиолог Гинцбург призвал к ревакцинации-4

Несмотря на ограничительные меры в большинстве из них, рост числа заболеваний COVID-19 продолжается. Последняя вспышка коронавируса была замечена в Шанхае. После чего власти сразу объявили масштабный локдаун. Введенный накануне карантин пройдет в два этапа и предварительно завершится 5 апреля. На фоне мировых новостей о коронавирусе российский микробиолог Гинцбург призвал к ревакцинации.

# Коронавирус # Анна Попова # Александр Гинцбург # Фотофакт

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